Vientiane (VNA) - Les autorités sanitaires lao s'inquiètent d'une nouvelle vague de COVID-19 après que 86 nouveaux cas ont été enregistrés le 27 juillet seulement, dont 70 dans la capitale Vientiane.

Prélèvement d'échantillons pour le test SARS-CoV-2 à Vientiane. Photo: VNA



Le Centre d'information et d'éducation sur la santé du ministère de la Santé a déclaré que le nombre quotidien de cas de COVID-19 est en augmentation, passant de 23 le 24 juillet à 26 le 25 juillet, 62 le 26 juillet et 86 le 27 juillet.



Les autorités sanitaires ont averti que les cas continueraient d'augmenter si les gens ne suivaient pas les mesures de prévention du COVID-19.



Le centre a appelé les gens à continuer à suivre strictement les mesures de prévention et à se faire vacciner.

Le Laos a jusqu'à présent enregistré 210 963 cas de COVID-19, avec 662 décès.- VNA