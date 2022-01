Vientiane (VNA) - Le gouvernement lao a interdit l'importation de certains types de produits agricoles, de bétail et de produits aquatiques, dans le but de stimuler l'économie et de générer plus de revenus pour ses agriculteurs.

En termes de cultures, le gouvernement a désigné le chou, l'ail, les oignons, le poivron, la laitue et le chou blanc comme des cultures qui devraient être cultivées plus intensivement et les importations devraient être réduites, a rapporté le Vientiane Times.

Le gouvernement lao a également appelé à l'élevage plus intensif de bovins, de porcs, de chèvres, de poulets, de canards et d'oies, et a interdit l'importation de ces animaux et de leur viande.



L'importation de tilapia et de tous les poissons d'eau douce a également été interdite.



D'autres articles liés à l'agriculture peuvent continuer d'être importés, tels que le sperme d'animaux à des fins de reproduction, les semences de riz, les vaccins et équipements pour animaux, les médicaments à usage animal et les aliments pour animaux.



Les entreprises pourraient également continuer d'importer les matières premières des aliments pour animaux et des vaccins qui ne sont pas disponibles au Laos, ainsi que les équipements agricoles et les machines utilisées dans l'élevage.



Certains produits d'origine animale peuvent être importés, mais dans le respect des règles. Ils doivent avoir un usage spécifique et ne pas affecter la production nationale, et inclure la viande de bœuf, d'agneau et d'autruche de qualité supérieure qui est servie dans les restaurants et les grands hôtels.

L'importation de saindoux, de peau de porc et de morceaux de viande utilisés dans la transformation par une entreprise ou un projet spécifique est également autorisée.



Les produits aquatiques peuvent être importés, mais dans le respect de mesures de gestion strictes. Les provinces peuvent se voir allouer périodiquement un quota spécifique en fonction de leurs besoins réels. -VNA