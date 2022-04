Vientiane, 5 avril (VNA) - Le ministère lao de l'Information, de la Culture et du Tourisme a émis le 4 avril une interdiction d'organiser des activités risquant de propager l'épidémie de COVID-19 pendant la traditionnelle fête du Nouvel An Boun Pimay, qui se tient du 14 au 16 avril, et a prolongé cette interdiction jusqu'au 30 avril.

Des habitants à Vientiane du Laos . Photo : AFP/VNA

En vertu de l'ordonnance, les concerts, les programmes artistiques et toute autre représentation en plein air ne sont pas autorisés. L'interdiction intervient alors que le Laos fait face à une vague de plus en plus grave d'épidémie de COVID-19, le nombre de nouveaux cas enregistrés quotidiennement atteignant 1.000 à 2.000 cas ces dernières semaines.

Les autorités du Laos craignent que le nombre de cas monte en flèche pendant le Nouvel An traditionnel Boun Pimay, lorsque les gens organiseront des événements pour célébrer la nouvelle année.

Selon le ministère lao de la Santé, au cours des dernières 24 heures, le pays a enregistré 2.272 nouveaux cas, portant le nombre total à 186.870, avec 682 décès. - VNA