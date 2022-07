La vaccination anti-Covid-19 pour un citoyen laotien. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - Le ministère lao de la Santé encourage les personnes âgées de plus de 12 ans à recevoir une dose supplémentaire contre le Covid-19 car la réponse immunitaire construite après les deux premières injections a diminué.

Selon le ministère, le Laos disposera suffisamment de vaccins pour tous les groupes cibles afin d'assurer l’immunité collective.

Le rappel vaccinal contre le Covid-19 est également recommandé aux groupes cibles tels que les personnes âgées de plus de 60 ans, celles souffrant de comorbidités ou celles présentant une immunodéficience primaire modérée à sévère.

Au 27 juin, au Laos, environ 1.668.269 personnes ont reçu la troisième dose de vaccin soit 26% des plus de 12 ans et 22,7% de la population totale. Pendant ce temps, 5.833.738 personnes ont reçu une dose, soit 90,9% des plus de 6 ans et 70% de la population totale.

Parmi eux, 659.623 personnes de 12 à 17 ans ont reçu une dose, représentant 76,2%, et 659.447 personnes âgées de 6 à 11 ans vaccinées, soit 74,3%. –VNA