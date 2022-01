Vientiane, 5 janvier (VNA) – Le ministère lao de la Santé a confirmé le 5 janvier, 836 cas de COVID-19 supplémentaires et huit décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total d'infections et de décès dans ce pays à 14.787 et 409, respectivement.

Des gens portent des masques dans une gare de Vientiane. Photo : XINHUA/VNA

Le ministère a déclaré que la plupart des nouvelles infections sont transmises localement.

Le Laos n'a enregistré aucun cas lié au variant Omicron. Cependant, les autorités du pays surveillent toujours de près l'évolution de la pandémie afin de prendre des mesures de réponse en temps opportun. Singapour a également enregistré le nombre croissant de nouvelles infections au COVID-19.

Selon le ministère singapourien de la Santé, le pays a jusqu'à présent détecté 438 nouveaux cas d'Omicron, dont 347 importés.

Le ministre singapourien de la Santé, Ong Ye Kung, a noté que le nombre d'infections à Omicron est en augmentation, représentant environ 17% du total des cas dans le pays.- VNA