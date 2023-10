Vientiane, 3 octobre (VNA) - Le Laos et Brunei ont convenu le 3 octobre de faire évoluer leurs relations vers un partenariat stratégique lors de la visite d'État du sultan de Brunei Haji Hassanal Bolkiah du 2 au 4 octobre au Laos à l'occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques.

Le sultan Haji Hassanal Bolkiah (gauche) et le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

Lors de leurs entretiens, le sultan Haji Hassanal Bolkiah et le secrétaire général du Parti et président du Laos Thongloun Sisoulith ont échangé des informations sur le développement socio-économique de leurs pays respectifs et ont hautement apprécié les relations politiques bilatérales basées sur la compréhension mutuelle, la confiance, le soutien et la coopération.Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir les liens commerciaux et d'investissement, en particulier dans les domaines à potentiel tels que les services de transport, l'agriculture propre, la production de biens destinés à l'exportation, l'énergie et le tourisme vert.Le sultan Haji Hassanal Bolkiah a affirmé l'engagement du Brunei à soutenir le Laos dans sa présidence de l'ASEAN en 2024.- VNA