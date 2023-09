Vientiane (VNA) - Dans le but d'augmenter la production nationale et de faire face aux défis économiques actuels, la Banque de la République démocratique populaire du Laos a alloué 4.500 milliards de kips (225 millions de dollars) à une politique de crédit visant à soutenir les entreprises locales.



Les médias locaux ont rapporté que cette mesure financière s’aligne sur l’objectif du gouvernement lao de réduire les importations et de renforcer les capacités de production des industries nationales. Cela entraînera à terme une augmentation des exportations qui contribuera à reconstituer les réserves de change du pays, qui s’épuisent, renforçant ainsi le kip lao et réduisant l’inflation.



Dans le cadre de la politique en vigueur jusqu'en 2025, la banque centrale propose des prêts aux banques commerciales à un faible taux d'intérêt annuel de 2,5%, permettant à ces dernières de facturer un taux d'intérêt maximum de 6% aux clients pouvant demander des prêts allant jusqu'à 5 milliard de kips.



Notamment, la récente décision du BOL prévoit l’allocation annuelle de 100 milliards de kips aux provinces de Vientiane, Champassak et Savannakhet, et de 80 milliards de kips à chacune de plusieurs autres provinces.



Les entreprises actives dans les domaines de l'agriculture, de la foresterie, de l'industrie, du commerce, de l'information, de la culture et du tourisme peuvent demander ce prêt. Les entreprises agricoles et forestières seront également encouragées à rechercher une aide financière à diverses fins, notamment les cultures à court terme, l'élevage et la culture d'arbres fruitiers et de plantes industrielles comme l'hévéa, l'eucalyptus et le bois d'agar.



Le secteur de l'industrie et du commerce peut également demander un soutien monétaire pour la transformation, en particulier les produits agricoles, ainsi que les articles essentiels nécessaires à la construction, à l'emballage, aux produits chimiques et à l'artisanat. Les entreprises de services et d'hôtellerie, notamment les hôtels, les installations touristiques, les projets d'amélioration des accès routiers, les voyagistes et les fournisseurs de produits touristiques, pourraient également être des candidats potentiels à ce programme de prêt avantageux.



En outre, afin de réduire les pressions financières sur les Laotiens, le 22 août, la BOL a mis en œuvre la politique de crédit du gouvernement, en allouant 2 500 milliards de kips pour réduire les coûts d’intérêt sur les prêts garantis par les entreprises auprès des banques commerciales, dans le but de stimuler la croissance économique.



Ces derniers mois, le gouvernement lao a mis en œuvre plusieurs mesures pour relever les défis économiques et financiers, notamment l'émission récente d'une troisième tranche d'obligations d'une valeur de 3 000 milliards de kips, qui s'inscrit dans la stratégie globale du gouvernement de faire face et d'atténuer les difficultés économiques du pays.- VNA