Vientiane, 5 avril (VNA) - L'économie du Laos devrait croître modérément cette année et l'année prochaine grâce à la reprise des services et des investissements du secteur privé alors que les restrictions pandémiques sont assouplies dans toute la région, selon un rapport de la Banque asiatique de développement (BAD).

Photo : AFP/VNA

Le rapport de persepectives sur le développement de l’Asie en avril de la BAD prévoit que le Laos réalisera une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 4% en 2023 et 2024 alors que l'année dernière, l'institution financière prévoyait un taux de croissance de 2,5% pour le pays.De nouveaux investissements dans les énergies renouvelables, notamment le projet d'énergie éolienne de mousson de 600 mégawatts financé par un montage financier de 692,55 millions de dollars, et la réouverture des frontières donneront un coup de pouce à la reprise.Avec l'achèvement des mises à niveau des principales infrastructures de connectivité et la réouverture des frontières, notamment avec la Chine, les arrivées de touristes internationaux devraient doubler pour atteindre 2,6 millions en 2023 par rapport à l'année précédente. Le fret en transit devrait poursuivre son expansion régulière, avec 1,3 million de passagers et 1,9 million de tonnes de fret transportés par le chemin de fer Laos-Chine en 2022.Cependant, selon la BAD, le Laos est toujours confronté à des défis, par exemple, la pression inflationniste restera élevée en 2023, projetée à 16 %, avant de se modérer à 5 % en 2024. Les prix devraient grimper à mesure que les entreprises répercuteront les coûts des biens importés et des augmentations de salaire aux consommateurs.De plus, comme le Laos prévoit d'ajuster ses tarifs d'électricité, la consommation intérieure et le marché du travail devraient rester faibles.Près des deux tiers de la population sont actuellement en âge de travailler. Une main-d'œuvre jeune signifie que davantage de personnes ont le potentiel d'être productives et de contribuer à la croissance économique. Cependant, une inflation élevée et des salaires relativement bas signifient que de nombreux travailleurs choisissent de travailler dans les pays voisins, où ils peuvent gagner plus, selon le rapport de la BAD.Le ministère du Travail et des Affaires sociales estime que le nombre de citoyens lao quittant leur pays d'origine pour la Thaïlande pour trouver des emplois mieux rémunérés peut atteindre 400 000 à 500 000 personnes. Pendant ce temps, les usines et les entreprises au Laos ont du mal à recruter suffisamment de travailleurs pour produire des biens et assurer une entreprise prospère et rentable.La BAD recommande que le gouvernement lao ait besoin d'un programme complet pour faire face aux vulnérabilités macroéconomiques et aux défis du marché du travail.Le gouvernement devrait soutenir le développement industriel local par une réforme réglementaire qui améliore l'environnement des affaires.- VNA