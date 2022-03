Photo d'illustration : VNA

Vientiane, 3 mars (VNA) - Le gouvernement lao a continué d'assouplir, le 2 mars, les restrictions d'entrée pour certains visiteurs et a lancé un portail de visas en ligne, permettant aux touristes étrangers et aux citoyens lao à l’étranger de demander un visa en ligne.En conséquence, le ministère des Affaires étrangères a été autorisé à délivrer des visas pour certains visiteurs qui avaient enregistré leurs codes de vaccins via le site laogreenpass.gov.la et ne nécessite plus l'autorisation du Comité national sur la prévention et la lutte contre le COVID.Les personnes éligibles comprennent les employés diplomatiques, les employés d'organisations internationales, les hommes d'affaires, les investisseurs et autres étrangers résidant au Laos ainsi que les personnes d'origine laotienne vivant à l'étranger.Les titulaires de visa peuvent entrer au Laos , subir des tests RT-PCR et doivent être mis en quarantaine dans un établissement désigné pendant 48 heures avant de surveiller eux-mêmes leur santé à domicile pendant sept jours.En outre, le gouvernement lao a également accepté de supprimer l'exigence de systèmes de moniteur de poignet parmi ces groupes et de la remplacer par un code QR personnel sur l'application lao KYC. - VNA