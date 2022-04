A Vientiane au Laos . Photo : Xinhua/VNA

Vientiane (VNA) - Le Laos a publié le 31 mars de nouvelles réglementations sur la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 dans le contexte où le nombre quotidien de nouveaux cas dans le pays reste élevé, principalement en raison de l'évolution du variant Omicron.

Alors, à l'occasion du Nouvel an Boun Pimay, le gouvernement lao n'autorise l'organisation d'activités traditionnelles telles que le culte, le bain de Bouddha et l'attache des poignets qu'au sein de la famille. Il est absolument interdit de se rassembler dans les espaces restreints. De plus, maintenir la distance, porter un masque, se laver régulièrement les mains avec du savon ou de l'eau antibactérienne doivent être strictement respectés.

Pour les réunions, le gouvernement lao exige que toutes les personnes participant soient vaccinées. Pour les réunions regroupant plus de 100 personnes, chaque individu doit avoir un résultat négatif au test rapide 24 heures avant de participer à la réunion. Les salles de réunion doivent disposer d'un équipement de contrôle de la température corporelle. Les participants doivent porter des masques et maintenir toujours la distance pendant la réunion.

Les ministères et secteurs concernés doivent surveiller de près la vérification des cartes d'injection ou du fait de scanner le QR Code (identification du vaccin) via l'application LaoKYC.

Selon le ministère lao de la Santé, a cours des 24 dernières heures, le pays a enregistré 2.665 nouveaux cas et 4 décès dus au COVID-19, portant le nombre total de cas et de décès à 179.563 cas et 669 décès. - VNA