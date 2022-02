Vientiane, 8 février (VNA) - Le Laos a enregistré un excédent commercial d’un milliard de dollars en 2021, selon le ministère lao de l'Industrie et du Commerce.

Photo d'illustration.



Le ministère a indiqué que la valeur des échanges commerciaux du Laos avait atteint 13 milliards de dollars l'année dernière, sans compter les revenus des exportations d'électricité. Ce pays d'Asie du Sud-Est a exporté pour 7 milliards de dollars et importé pour environ 6 milliards de dollars.

Ses principales exportations comprenaient minerais et lingots d'or, papier et produits en papier, pâte à bois et déchets de papier, caoutchouc, manioc, bananes, vêtements, appareils électriques, engrais et chaussures.

La Chine a été l'un de ses cinq plus grands marchés d'exportation avec une valeur totale de 2,2 milliards de dollars, suivie de la Thaïlande (2,1 milliards de dollars), du Vietnam (1,2 milliard de dollars), de l'Australie (348 millions de dollars) et de la Suisse (116 millions de dollars).

Pendant cette même période, le Laos a importé principalement des marchandises de Thaïlande (3 milliards de dollars), de Chine (1,2 milliard de dollars), du Vietnam (499 millions de dollars), des États-Unis (250 millions de dollars) et du Japon (148 millions de dollars).- VNA