Le lac de l’Ouest. Photo: VOV



Hanoï (VNA) - Parmi la centaine de lacs de toutes tailles qu’héberge Hanoi, le lac de l’Ouest est le plus grand et le plus agréable.



Le lac de l’Ouest est très facile à localiser. Situé au nord-ouest de la capitale, cet ancien bras du fleuve Rouge s’étend sur 500 hectares. Plus connu sous le nom de Hô Tây (lac de l’Ouest en français), il porte également une dizaine d’autres appellations rattachées à autant de légendes comme Xác Cáo (cadavre du renard), Kim Nguu (buffle d’or) ou Dâm Dàm (lac de brume).



Le lac ressemble à un énorme miroir sur lequel reflète les jolies couleurs de Hanoï: le violet des lilas des Indes, le rouge chatoyant des flamboyants en été ou le vert sombre du saule en hiver. Son eau change de couleur en fonction de la température. Elle est claire en demi-journée et devient grise en fin de journée. Le crépuscule est le moment idéal pour prendre des photos: le lac se couvre d’un magnifique manteau rouge.



Dès l’aube, les Hanoiens envahissent ses berges pour faire de l’exercice ou se détendent en promenant leur chien avant d’aller travailler. Les jeunes aiment se retrouver au bord du lac pour un rendez-vous galant ou pour une promenade entre amis.



«Le lac de l’Ouest me rappelle ma jeunesse. C’est ici que je donnais rendez-vous à ma petite amie. On rigolait sur les bancs au bord du lac ou dégustait des petits plats dans les gargotes aux alentours. J’ai répertorié de bonnes adresses de cafés et de petits restaurants de rue. Cet endroit me rend nostalgique!», dit Nguyên Tùng Lâm, un Hanoïen.