Phnom Penh (VNA) – Le Khmer Times du Cambodge a publié un article intitulé «Les temples du Sud du Vietnam proposent des cours de langue khmère gratuits» dans la commune de Dai An, district de Tra Cu, province de Trà Vinh.

Dans une classe de langue khmère. Photo: VNa

Selon le journal, la pagode Giông Lon, vieille de plus de 300 ans, a commencé à organiser des cours il y a plus de 10 ans. Environ 100 élèves étudient à l’école pendant trois mois par an. Les livres et cahiers sont fournis par les administrations communales, départementales et provinciales.La pagode accueille toutes les personnes, quelles que soient leurs orientations religieuses, y compris les enfants dès l’âge de six ans. Des moines des provinces voisines de Kiên Giang et An Giang s’y rendent souvent pour approfondir leurs connaissances.A 40 km de la pagode Giông Lon, la pagode Ông Met, une des plus connues de Trà Vinh qui a reçu le statut de vestige national en 2009, abrite une communauté nombreuse et active de personnes apprenant le khmer.De nombreuses générations de moines des pagodes khmères de Trà Vinh y ont été éduquées et formées. Selon Thach Oai, l’abbé de la pagode, disant que l’enseignement du khmer est essentiel pour diffuser les politiques aux locuteurs khmers.À la fin de chaque cours, les élèves doivent passer un examen, a-t-il fait savoir, ajoutant que les élèves débutants doivent passer deux examens en littérature et en orthographe.En plus des cours dans ses pagodes, la province de Trà Vinh possède une école intermédiaire pali-khmer. Pour pouvoir s’inscrire, les élèves doivent avoir terminé un programme d’enseignement secondaire.Il y a 143 pagodes khmères qui organisent des cours de langue khmère cet été, attirant des milliers d’enfants. – VNA