Photo: VNA

Genève (VNA) - Le journal suisse Agefi a récemment publié un article intitulé "Le Vietnam et les nouveaux tigres asiatiques" de l'auteur Guy Mettan, évaluant que le Vietnam est devenu aujourd'hui l'un des économies nouvellement émergentes et joue un rôle important en Asie.

Selon l’auteur, le Vietnam et l'Indonésie deviennent les puissances économiques montantes en Asie, aux côtés de la République de Corée et de Singapour.

Le journal Agefi a affirmé que le Vietnam et l'Indonésie sont en plein essor, tout en affirmant leur rôle géopolitique de puissances non alignées.

L'auteur Guy Mettan a déclaré que le Vietnam était peut-être le pays qui profite le plus de la nouvelle conjoncture internationale.

De janvier à juillet, l’investissement direct étranger (IDE) au Vietnam a été estimé à 11,57 milliards de dollars, en augmentation de 10,2%, soit le montant d’IDE le plus élevé depuis sept mois consécutifs au cours des cinq dernières années. La croissance du PIB devrait passer d’environ 2,6% en 2021 à 7,5% en 2022, tandis que l’inflation devrait atteindre en moyenne 3,8% sur l’année, selon le rapport de la Banque mondiale publié en août.

D’après Fitch, le Vietnam se classe cinquième sur 35 marchés asiatiques en termes d’ouverture économique, avec une note de 74,6 sur 100, très supérieure à la moyenne asiatique (46) et à la moyenne mondiale (49,5). «Le pays émerge comme une plaque tournante de l’industrie manufacturière dans la région de l’Asie de l’Est et du Sud-Est, soutenu par les efforts de libéralisation économique dirigés par le gouvernement et l’intégration dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, grâce à des accords commerciaux et à l’adhésion à des blocs régionaux et internationaux», a-t-il constaté. En Asie, le Vietnam a été surperformé par Singapour, Hong Kong, Macao et la Malaisie. À l’échelle mondiale, il se classe au 20e rang sur 201 marchés.

En juillet, Moody’s a porté ses prévisions de croissance du PIB à 8,5%, soit la projection de croissance la plus élevée de la zone Asie-Pacifique. Une prévision confirmée par les dernières projections du Growth Lab de l’Université Harvard (États-Unis), pour qui le Vietnam devrait être l’un des pays à la croissance la plus rapide au cours de la prochaine décennie, a cité le journal.

En outre, le grand journal suisse a également hautement apprécié les efforts du Vietnam lors de sa candidature au Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies après avoir assumé avec succès le rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité pour le mandat 2020-2021. -VNA