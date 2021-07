Vientiane, 17 juillet (VNA) - Le journal Pathet du Lao de l'agence de presse Lao (KPL) a récemment publié un article sur la solidarité spéciale, la coopération intégrale et les liens étroits entre le Vietnam et le Laos.

Liens de plus en plus étroits Vietnam-Laos. Photo : VNA



L'article a été publié pour marquer les 44 ans depuis la signature du Traité d'amitié et de coopération Vietnam - Laos (18 juillet 1977 - 2021).

L'article a déclaré que l'amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale, qui ont été nourries par les présidents Ho Chi Minh et Kaysone Phomvihane et consolidées par des générations de dirigeants et de citoyens des deux pays, sont devenues un modèle rare et un atout inestimable des deux peuples.

Le Vietnam est désormais l'un des principaux partenaires économiques et commerciaux du Laos, et le troisième investisseur dans ce pays voisin, selon l'article. La coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité nationales a également progressé, contribuant à assurer la stabilité politique, l'ordre social et la sécurité de chacun.

L'article a également souligné les relations diplomatiques bilatérales, affirmant que l'échange régulier de visites démontrait la détermination des deux parties à renforcer les relations, en les adaptant à la situation de chacun, de celle dans la région et du monde. Les deux parties ont également maintenu le partage d'informations et d'expériences, ce qui reflète leur responsabilité de préserver et de renforcer les relations bilatérales, selon l'article.

L’article a également salué les réalisations en matière de coopération culturelle, éducative et scientifique, et la coopération entre les ministères, agences et localités des deux pays.

En tant que membres de l'ASEAN, le Vietnam et le Laos se sont étroitement coordonnés et soutenus dans les activités de l'Association.

Passant en revue la visite officielle au Vietnam du secrétaire général du Parti lao et président d'État Thongloun Sisoulith à la fin du mois dernier, l'article indique qu'il s'agissait du premier voyage à l'étranger de Thongloun Sisoulith après son élection en tant que secrétaire général du Parti lao et président d'État.

La visite a réaffirmé que la grande amitié Vietnam-Laos, la solidarité spéciale et la coopération intégrale étaient un modèle dans les relations internationales, un élan et aussi un facteur décisif pour le succès de la révolution de chaque pays, selon l'article.- VNA