Hanoi (VNA) - Le journal électronique VietnamPlus de l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a officiellement ouvert mardi 3 février sa version de langue russe, destinée à cultiver les belles relations traditionnelles qui unissent le Vietnam et la Russie.

Vue de la cérémonie d’inauguration de la version de langue russe du journal électronique VietnamPlus de la VNA, le 3 février à Hanoi. Photo : VNA

Le directeur général de la VNA, Nguyên Duc Loi, et ses adjoints Dinh Dang Quang et Lê Quôc Minh, et l’ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstantin V.Vnukov, ont assisté à la cérémonie inaugurale de la 6e version multilingue du journal après les publications en anglais, en français, en espagnol, en chinois et en vietnamien.L’an 2020 marque le 70e anniversaire des liens diplomatiques vietnamo-russes. VietnamPlus se met au russe pour cultiver les belles relations traditionnelles bilatérales et faire écho aux Années croisées Vietnam-Russie et Russie-Vietnam 2019-2020, a indiqué le directeur général adjoint de la VNA, Lê Quôc Minh.La version, accessible sur https://ru.vietnamplus.vn, va contribuer à informer ses utilisateurs sur les politiques du Parti et de l’Etat vietnamiens, leur livrer les actualités dans tous les domaines, notamment la politique, la diplomatie, l’économie, la société, les sciences et les technologies, la culture, les sports, l’environnement et l’international.