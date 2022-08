La rencontre entre un dirigeant du Comité populaire provincial de Binh Duong et Hosokawa Yoichi, directeur du commerce international du METI Kansai. Photo : VNA



Binh Duong (VNA) - Les dirigeants du Comité populaire provincial de Binh Duong (Sud) ont travaillé le 4 août avec une délégation du ministère japonais du Commerce et de l'Industrie dans la région du Kansai (METI Kansai), dirigée par Hosokawa Yoichi, directeur du commerce international du METI Kansai.



Hosokawa Yoichi a hautement apprécié les efforts de la province vietnamienne en matière de protection de l'environnement. Il a déclaré que les entreprises du METI Kansai souhaitent promouvoir la coopération avec la province dans ce domaine.



Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Binh Duong, Mai Hung Dung, a hautement apprécié l'intérêt pour l'environnement à Binh Duong du ministère japonais du Commerce et de l'Industrie de la région du Kansai (METI Kansai). Sa province abrite 335 projets d'investissement du Japon d’un fonds d’investissement total de près de 6 milliards de dollars.



Il a aussi salué le déploiement par les investisseurs japonais de nombreux projets dans les secteurs de haute technologie tels que composants électroniques, circuits et puces électroniques, assemblage automobile, sidérurgie, industries de soutien, services commerciaux...

Photo d'illustration : VNA



Selon M. Dung, Binh Duong se classe deuxième dans le pays en termes d' investissements directs étrangers après Ho Chi Minh-Ville. La province compte actuellement 4.057 projets d'investissement de 65 pays et territoires avec un capital social total de 39,5 milliards de dollars. Le Japon est un pays ayant un grand capital d'investissement.



Binh Duong prête toujours attention à la protection de l'environnement et à la coopération avec les entreprises japonaises, celle de la région du Kansai en particulier, pour développer des solutions technologiques. - VNA