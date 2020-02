Bangkok (VNA) - Le Japon continue d'apporter son soutien à l'adhésion de la Thaïlande à l'Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

C'est ce qu'a affirmé Kiyama Shigeru, conseiller spécial du gouvernement japonais en rencontrant vendredi le vice-Premier ministre thaïlandais Somkid Jatusripitak.

Selon ce dernier, le cabinet thaïlandais devrait prendre une décision d'ici avril ou mai sur l'adhésion de la Thaïlande au CPTPP. Si le cabinet thaïlandais approuve la proposition du ministère du Commerce, la Thaïlande soumettra une demande officielle d'adhésion au pacte, peut-être quelque temps avant la réunion des membres du CPTPP en août, a déclaré Somkid Jatusripitak.

Il a proposé au Japon d'investir dans le couloir économique de l'Est de la Thaïlande et le système ferroviaire traversant le Myanmar, la Thailande et le Vietnam via le Couloir économique Est-Ouest. Somkid Jatusripitak effectuera une visite au Japon du 16 au 19 février.

L'accord commercial a été signé par 11 États membres: Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et le Vietnam, à Santiago en mars 2018.

Avec la création d'une grande zone de libre-échange qui s’étend à travers l'Amérique, l'Asie et l’Océanie, avec une population de 499 millions d’habitants et un PIB total d’environ 10.100 milliards de dollars (soit 13,5% du PIB mondial), le CPTPP attire l’attention de nombreuses économies. L’Indonésie, la République de Corée, les Philippines, Taïwan (Chine) et la Thaïlande réfléchissent aux avantages d'une adhésion. -VNA