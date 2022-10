Le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa. Photo: Kyodo/VNA

Hanoï (VNA) - L’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) est un partenaire important du Japon dans la matérialisation d’une région Indo-Pacifique libre et ouverte.



C’est ce qu’a déclaré le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa, le 9 octobre lors d’une conférence de presse après sa tournée à Singapour et en Malaisie.



Hayashi Yoshimasa a souligné que le maintien et le renforcement de l'ordre international fondé sur l'état de droit étaient nécessaires à la stabilité et à la prospérité de la région et de la communauté internationale. Et l’ASEAN joue un rôle important dans ce processus, a-t-il encore affirmé.



Selon le ministre japonais des Affaires étrangères, l’année 2023 marquera le 50e anniversaire de l’établissement des relations Japon-ASEAN. À cette occasion, le Premier ministre japonais Fumio Kishida invitera des dirigeants de l’ASEAN à se joindre au prochain sommet ASEAN-Japon qui aura lieu à Tokyo afin de construire une vision commune pour les années à venir.-VOV/VNA