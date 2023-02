Jakarta (VNA) - Le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa a affirmé l'engagement de Tokyo de renforcer son partenariat avec l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le ministre japonais des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa. Photo : AFP/VNA



S'exprimant lors d’un symposium à Jakarta célébrant le 50e anniversaire des relations d’amitié et de coopération ASEAN-Japon, le responsable japonais a souligné que le renforcement de la coopération avec l'ASEAN était très important dans le contexte géopolitique actuel, en particulier dans la région indo-pacifique.Hayashi Yoshimasa a déclaré qu'il était important que le Japon et l'ASEAN continuent à se développer ensemble sur la base de la confiance et du respect mutuels, à promouvoir la diversité et à montrer la voie dans la nouvelle ère.En décembre prochain, le Japon accueillera le Sommet pour célébrer le 50e anniversaire du partenariat ASEAN-Japon à Tokyo. Cet événement annoncera également une nouvelle vision de la coopération ASEAN-Japon pour ces 50 prochaines années.Pour sa part, la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'ASEAN avait un besoin urgent du soutien du Japon pour construire une région indo-pacifique de stabilité et de paix qui favorise la prospérité pour tous.Mme Retno a affirmé que l’Indonésie croyait au soutien du Japon pour construire une région indo-pacifique développée, connaissant la croissance la plus rapide au monde, et a espéré que les deux parties renforceraient leur partenariat basé sur le respect mutuel et les avantages réciproques. -VNA