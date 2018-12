Hanoi (VNA) – L’ambassade du Japon au Vietnam a organisé mardi 4 décembre à Hanoi une cérémonie pour présenter à titre posthume le Grand Cordon de l’Ordre du Soleil Levant à feu le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Dô Muoi.

Le secrétaire général du PCV, Dô Muoi (à gauche) serre la main du Premier ministre japonais Tomiichi Murayama lors de sa visite officielle au Japon du 18 au 19 avril 1995. Photo: VNA

Parmi les invités à la cérémonie figurait Pham Minh Chinh, membre du Bureau politque du Comité central du PCV, secrétaire du Comité central du PCV, président de la Commission de l’organisation du Comité central du PCV et président du Groupe des députés d’amitié Vietnam-Japon, et des représentants de la famille du regretté ancien leader du PCV.Le gouvernement japonais a annoncé le 9 novembre 2018 une décision datée du premier octobre 2018 sur la remise de la distinction honorifique à feu le secrétaire général du PCV, Dô Muoi.Après que le Japon avait repris son aide au Vietnam en 1992, Dô Muoi, qui était président du Conseil des ministres (actuel Premier ministre) et secrétaire général du PCV de 1988 à 1997, avait effectué sa première visite d’État au Japon en tant que secrétaire général du PCV, jetant ainsi les bases des relations entre le Japon et le Vietnam, a indiqué la décision.Au cours des années 1996-2001, il s’était consacré à l’étude sur la politique de développement économique durant la transition vers une économie de marché au Vietnam (projet Ishikawa), contribuant à la promotion des liens économiques entre les deux pays et établissant une base solide pour le partenariat économique Japon-Vietnam plus tard.L’ancien secrétaire général Dô Muoi est né le 2 février 1917 dans la commune de Dông My, district de Thanh Tri, à Hanoi. Il s’est éteint le 1er octobre à Hanoi à l’âge de 101 ans après avoir consacré toute sa vie à la lutte pour l’indépendance et au développement national. – VNA