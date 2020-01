Hanoi (VNA) - Les banques de développement japonaises, chinoises et sud-coréennes ont récemment signé un accord avec des institutions financières publiques et privées d'Asie du Sud-Est pour répondre à la demande croissante de projets d'infrastructure dans cette région en forte croissance.

Selon la Banque japonaise pour la coopération internationale (JBIC), la JBIC, la Banque de développement de Chine et la Banque de développement de République de Corée ont créé le mécanisme de coopération interbancaire ASEAN + 3 pour répondre aux énormes besoins financiers de l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

La JBIC a déclaré que le plan vise à fournir un soutien financier basé sur des normes internationales telles que l'ouverture, la transparence, la résilience économique, la viabilité de la dette et le respect des lois et règlements pour le développement régional. Un tel soutien financier bénéficiera au pays où le projet est mis en œuvre, apportant ainsi un fort développement à toute la région. De plus, le soutien dynamisera également l'intégration et la connectivité économique dans l'ASEAN.

Les partenaires de l'ASEAN participant à ce projet comprennent PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. de l'Indonésie, Canadia Bank PLC du Cambodge, DBS Bank Ltd. de Singapour, Kasikornbank Public Co. de Thaïlande, CIMB Group Sdn Bhd de Malaisie, la Banque de commerce extérieur du Myanmar, BDO Unibank Inc. des Philippines, Bank Islam Brunei Darussalam Berhad du Brunei, la Banque d’Investissement et de Développement du Vietnam (BIDV), et la Banque de Développement du Laos.

L'accord a été signé en marge d'un sommet réunissant des dirigeants du Japon, de la Chine, de la République de Corée et des pays membres de l'ASEAN en novembre 2019 en banlieue de Bangkok, en Thaïlande. -VNA