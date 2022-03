Un cours sur le renforcement du système de gestion de la formation continue pour les infirmiers s'ouvre à Hanoï le 13 mars. Photo : suckhoedoisong.vn Un cours sur le renforcement du système de gestion de la formation continue pour les infirmiers s'ouvre à Hanoï le 13 mars. Photo : suckhoedoisong.vn

Hanoï (VNA) - Un cours sur le renforcement du système de gestion de la formation continue basé sur les capacités pour les infirmières hospitalières a été ouvert le 13 mars à Hanoï dans le cadre d'un programme de coopération entre l'Association des infirmiers et infirmières du Vietnam et le système médical japonais Itabashi (IMS).



Le cours réunit 18 apprenants chargés de la gestion des infirmiers dans les hôpitaux au niveau central et provincial pour développer un système de formation continue pour les infirmiers et infirmières à titre expérimental.

Au cours de ces sept jours de formation, des experts de l'Association des infirmiers et infirmières du Vietnam et de l'IMS donneront leur avis sur le plan de formation continue des infirmiers et infirmières de chaque hôpital.



La vice-présidente de l'IMS Kitagami Yoko a déclaré que sur la base des fonctions et des données des patients de chaque hôpital, le cours fournit aux participants les connaissances les plus avancées en matière de formation infirmière à la fois en théorie et en pratique pour la santé au Vietnam.

IMS regroupe 139 hôpitaux et établissements médicaux qui fournissent des services de santé de haute qualité et un soutien technique pour le développement d'un tel système de gestion de la formation. -VNA