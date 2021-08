Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Chung Eui-yong a appelé à une forte solidarité mondiale pour lutter contre le Covid-19, affirmant que la pandémie exacerbe les inégalités et sape la stabilité

La Malaisie et le Cambodge continuent d'enregistrer de nouveaux cas de COVID-19. L'Indonésie poursuit l'application de l'état d'urgence des restrictions à la mobilité publique dans certaines localités.

Le chef de la diplomatie du Laos, Saleumxay Kommatsith, assiste à la 54e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM) et aux réunions connexes qui ont lieu du 2 au 6 août en ligne.

Plus de 20 conférences de ministres des Affaires étrangères au sein de l’ASEAN et entre l’ASEAN et les pays partenaires ont eu lieu du 2 au 6 août.