Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Selon l’Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), le Japon a dépassé les États-Unis pour devenir le plus grand importateur de produits aquatiques vietnamiens, bien que les exportations vers ce marché aient diminué de 11 % au premier trimestre 2023, atteignant plus de 310 millions de dollars.



Les États-Unis ont perdu leur position de n°1 avec une baisse de 50 % de ses importations, la plus forte parmi les principaux importateurs. Ses importations n’ont atteint qu’environ 290 millions de dollars au premier trimestre.



Selon la VASEP (Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers), le marché américain consomme principalement des produits surgelés. Sur ce segment, le Vietnam subit une forte pression concurrentielle en provenance d’Inde, d’Equateur et d’Indonésie...



Les exportations de produits aquatiques en Chine au premier trimestre se sont chiffrées à près de 255 millions de dollars, en baisse de 22 % ; en République de Corée, à près de 178 millions (-13 %) ; vers l’Union européenne (UE), à 210 millions de dollars (-29 %).



Selon la VASEP, la Chine deviendrait le plus grand importateur de produits aquatiques vietnamiens, mais la concurrence sera acharnée. Les exportations vers l'UE, les États-Unis, le Japon et la République de Corée seront difficiles car l'inflation pousse les consommateurs à réduire leurs dépenses et le prix moyen à l'exportation diminue par rapport à l'année dernière.-VNA