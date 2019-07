Hanoi (VNA) – Le Service des transactions boursières de Hanoi (HNX) a lancé jeudi 4 juillet un contrat à terme sur obligations du gouvernement vietnamien à 5 ans, réservé dans un premier temps aux investisseurs institutionnels.

Vue de la cérémonie de lancement des transactions de contrats à terme sur sur obligations du gouvernement, le 4 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Ce produit a été introduit dans le contexte où le marché des dérivés vietnamiens comme le marché des obligations du gouvernement ont connu des développements impressionnants.



Il a un actif sous-jacent d’obligations du gouvernement à 5 ans d’une valeur nominale de 100.000 dôngs, un taux d’intérêt nominal de 5,0% par an, un paiement de coupon annuel et un paiement du principal à l’échéance, a indiqué le HNX sur son site.



Les investisseurs se sont vu ainsi proposer un nouveau produit après le premier de contrat à terme sur indice boursier VN30, introduit avec l’ouverture officielle du marché des dérivés vietnamiens au 10 août 2017.



Jusqu’en juin 2019, le volume des transactions sur ce marché a décuplé par rapport à 2017, à 105.000 contrats en moyenne par session, a fait savoir le membre du conseil d’administration et directeur général adjoint du HNX, Nguyên Nhu Quynh.



Le marché des dérivés vietnamiens joue le rôle de canal d’investissement attrayant, et en même temps aide les investisseurs à prévenir les risques lorsque le marché sous-jacent connaît de fortes fluctuations, a-t-il indiqué.



Un contrat à terme est un engagement négocié entre deux contreparties qui permet d’acheter ou de vendre une quantité déterminée d’un actif sous-jacent, à une date prédéterminée (la date d’échéance), et à un prix convenu à l’avance.

Contrairement au forward, contrat non standardisé négocié hors des marchés organisés, le contrat à terme est standardisé pour être négocié sur un marché à terme organisé. Les contrats à terme sont les instruments financiers les plus traités au monde. – VNA