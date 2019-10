Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Sarl Syngenta Vietnam et le secteur de l'Agriculture et du Développement rural de la province de Binh Thuan (Sud) ont récemment lancé la 5e campagne "Environnement propre - Vie verte" 2019 afin de nettoyer les champs ; de collecter et de traiter les bouteilles et les enveloppes de pesticides utilisée; ainsi que de sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation sûre et efficace des pesticides.

Près de 1.000 agriculteurs ont participé à la campagne et la quantité totale d’emballages des pesticides recueillis a atteint près de 2 tonnes. Environ 500 agriculteurs se sont engagés à protéger l'environnement.

En résumé, après 5 ans d’organisation dans six provinces et villes au Vietnam, plus de 6.000 agriculteurs ont participé à la campagne et près de 32 tonnes d’emballages et de bouteilles de pesticides ont été collectées et détruites conformément aux normes du groupe mondial Syngenta.

Le groupe global Syngenta, basé à Basel en Suisse, consacrera 2 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années à des opérations visant à apporter un changement majeur dans l’agriculture; aider les agriculteurs à mieux se préparer et à faire face aux défis croissants liés aux intempéries dues au changement climatique. -VNA