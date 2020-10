La centrale thermique de Vung Ang 1. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le journal économique sud-coréen AJU, le Conseil d'administration du groupe Korea Electric Power Corporation-KEPCO a décidé d'investir dans un projet de construction d'une centrale thermique au charbon au Vietnam.

Ce projet sera construit dans la province centrale de Ha Tinh. Les travaux devraient être achevés en janvier 2025.



D'une puissance de 1.200 MW, le projet représente un inestissement de 2,2 milliards de dollars. Il a été initialement mené par Mitsubishi Corporation et China Light & Power (CLP) de Hong Kong (Chine), chacun détenant une participation de 40% dans le projet, le japonais Chugoku Electric Power Co. détenant les 20% restants. Mais après que CLP avait annoncé qu'il se retirerait du projet, KEPCO a décidé d'acquérir la participation de 40% de CLP.



Des entreprises sud-coréennes telles que Samsung C&T et Doosan Heavy Industries & Construction devraient rejoindre le projet en tant qu'entrepreneurs en ingénierie, approvisionnement et construction. -VNA