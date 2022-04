Photo : booyoung.vn



Hanoï (VNA) - Cinq étudiants vietnamiens en étude en République de Corée (Le Phuong Hoa, Nguyen Nu Nguyet Hang, Phung Thi Thu Huong, Nguyen Minh Tri et Chau Thi Thu Thuy) ont reçu des bourses pour le premier semestre 2022 du Fonds pour la culture et l'éducation Woojung (WECF) du groupe sud-coréen Booyoung.

Ces étudiants sont évalués pour leur excellence, avec les critères sur les notes, les attitudes dans les études, les réalisations, les besoins financiers et les futurs plans pour les contributions sociales.

WECF a fourni des bourses d'une valeur d'environ 350 millions de wons (318.000 de dollars) pour le premier semestre 2022 à un total de 89 étudiants internationaux de 34 pays, dont 5 étudiants vietnamiens mentionnés.

Depuis sa création en 2010, WECF a régulièrement accordé des bourses d'études deux fois par an d'une valeur d'environ 8,3 milliards de wons (6,7 millions de dollars) à 2.115 étudiants internationaux de 41 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et d'autres. 306 étudiants vietnamiens ont reçu des bourses d'une valeur de 1,141 milliard de wons (930.000 dollars).

En outre, le groupe sud-coréen Booyoung a fait don de 68.000 pianos numériques à 25 pays et de 604.000 tableaux noirs à 15 pays, dont 10.000 pianos numériques et 205.744 tableaux noirs attribués au Vietnam. Il a soutenu la construction du collège Phan Chu Trinh à Quang Nam et de l'école primaire Ha Dong à Hanoï. - VNA