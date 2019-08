Le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam a contribué pour près de 60 000 milliards de dongs au budget de l'État en sept mois. (Photo: VNA)



Hanoi, 5 août (VNA) - Le groupe national gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) a contribué pour près de 60 000 milliards de dongs (2,59 milliards de dollars) au budget de l'État au cours des sept premiers mois de 2019, soit 7% de plus que son objectif.

Le chiffre d’affaires total du groupe est estimé à 433.000 milliards de dongs, soit 70,7% de son plan annuel.

Le PVN a généré environ 13,24 milliards de kWh d’électricité et 851 000 tonnes d’engrais azotés, soit 2,3% et 10% de plus que ses objectifs.

Pour répondre aux objectifs commerciaux de cette année, le groupe surveillera de près les prix mondiaux du pétrole, selon le PVN.

La société prévoit également d’équilibrer rationnellement la production, les exportations et la transformation de pétrole et de gaz afin d’atteindre les objectifs fixés par le gouvernement en matière d’augmentation du produit intérieur brut, de recouvrement du budget de l’État et de sécurité énergétique nationale.

Elle encouragera également l’utilisation de solutions scientifiques et technologiques pour améliorer l’efficacité et prendra des mesures financières concertées pour faire face aux évolutions négatives des prix mondiaux du pétrole brut cette année. -VNA