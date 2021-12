Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le groupe Loc Troi (LTG) vient d’achever l'exportation du dernier lot de riz de 4.170 tonnes cette année vers l'Europe.

C'était également le premier lot expédié par vraquier pour réduire le coût de transport au milieu de la pandémie de COVID-19.

LTG est désormais la seule entreprise capable de cultiver du riz à grande échelle d'au moins 1.000 ha via des coopératives, avec la formation d'ingénieurs agronomes et un processus optimal de sélection des semences, de récolte et de transport pour assurer l'approvisionnement d’un million de tonnes de riz sur le marché chaque année.

Cette année, LTG a expédié plus de 80.000 tonnes vers l'UE, le Royaume-Uni, l'Afrique, l'Australie, le Moyen-Orient et l'Asie pour une valeur de plus de 1.000 milliards de dongs (43,47 millions de dollars), soit près d’un quart du chiffre d'affaires total du groupe.

En septembre 2020, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a choisi LTG à exporter le premier lot de riz au jasmin vers l'Europe dans le cadre de l'accord de libre-échange UE-Vietnam. La société a également informé qu'elle avait récemment eu de nouveaux partenaires en Suède et en Allemagne.

Ses exportations de riz ont quadruplé en volume et en valeur par rapport à l'année dernière. En plus, LTG a 15 nouveaux partenaires étrangers sur le marché.

Au cours des neuf premiers mois de cette année, le chiffre d'affaires total du groupe a dépassé 7.100 milliards de dongs, en hausse de 79 % en glissement annuel. Son bénéfice après impôts a été estimé à 262 milliards de dongs, soit 66% de son plan annuel. -VNA