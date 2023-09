Binh Duong, 13 septembre (VNA) - Le président du groupe japonais Tokyu, Nomoto Hirofumi, s'est engagé à continuer de coopérer et de partager son expérience centenaire avec la province méridionale de Binh Duong pour transformer la localité en une ville verte, intelligente et où il fait bon vivre.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Nomoto Hirofumi a pris cet engagement lors d'une réunion avec le secrétaire du Comité du Parti de la province de Binh Duong, Nguyen Van Loi, le 12 septembre.Informant le responsable provincial des résultats de la coopération entre le Groupe Tokyu et Becamex IDC dans le développement des infrastructures de la nouvelle ville de Binh Duong, il a déclaré que cela avait encouragé d'autres entreprises japonaises à investir à Binh Duong, en particulier dans les domaines prioritaires de la localité tels que le développement urbain et l’expansion des infrastructures de transport.Pour sa part, Nguyen Van Loi a salué l'investissement du groupe Tokyu dans Binh Duong et le partenariat avec Becamex IDC. Les deux parties ont mené de nombreux projets de services et de développement urbain dans la nouvelle ville de Binh Duong, contribuant ainsi à mettre en œuvre la feuille de route de la province en matière de développement industriel, de services et urbain, a-t-il noté.Selon Nguyen Van Loi, Binh Duong se concentre sur le développement de ses infrastructures de transport. Elle a lancé la construction de la route de ceinture n°3 et lancera la construction de l'autoroute Ho Chi Minh-Ville-Thu Dau Mot-Chon Thanh en 2024. Binh Duong travaille également avec l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) sur un projet de transport routier. Un projet ferroviaire asiatique et un autre pour relier la ligne de métro locale à la ligne de métro Ben Thanh-Suoi Tien, tout en investissant 10.000 milliards de dôngs pour développer un système BRT.Nguyen Van Loii a déclaré que Binh Duong avait zoné 20.000 hectares de terres pour le développement urbain et 25.000 hectares pour le développement industriel. Il a déclaré que la province espère renforcer la coopération avec des entreprises fortes telles que Tokyu dans les domaines prioritaires.Actuellement, le Japon est le deuxième investisseur dans la province de Binh Duong avec 350 projets d'une valeur de 5,9 milliards de dollars.- VNA