Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 8 septembre (VNA) - Le groupe Hoa Phat , principal producteur d'acier, a vendu près de 558.000 tonnes d'acier en août, dont le volume d'acier de construction a atteint 306 000 tonnes, en hausse de 18 % d'un mois sur l'autre et le plus élevé depuis le début de l'année. cette année.Le groupe a notamment exporté 98. 000 tonnes d'acier de construction au cours du mois, soit une multiplication par 3,5 par rapport à juillet et le plus haut niveau en un an.En août, Hoa Phat a produit 686.000 tonnes d'acier brut, en hausse de 8 % sur un mois, portant le volume total des huit premiers mois à 4,18 millions de tonnes, en baisse de 25 % sur un an.Au cours de la période, plus de 4 millions de tonnes de ses produits ont été vendues, ce qui représente une baisse de 22 % sur un an. - VNA