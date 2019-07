Dông Thap, 22 juillet (VNA) - Le groupe FLC a mis en chantier le 21 juillet la zone urbaine de luxe FLC La Vista Sadec couvrant une superficie de 15 ha dans la commune de Tân Phu Dông de la ville de Sa Dec, province de Dông Thap (delta du Mékong).

Cérémonie de mise en chantier du complexe urbain modern La Vista Dadec à Dông Thap. Photo : VNA

Il s’agira d’un complexe urbain moderne, et synchrone à Dông Thap.

Voulant devenir un site de services touristiques et de loisirs dans la ville, le complexe est conçu pour inclure, entre autres, un parc écologique, un espace d’art public, un marché nocturne et un centre commercial.





Le groupe FLC choisit Dông Thap, une province du Delta du Mékong occupant une position stratégique dans la région avec un système de transport commode, une connexion étroite avec Ho Chi Minh-Ville, Cân Tho et les provinces voisines pour mettre en œuvre le projet.



L’atout de Dông Thap est son écosystème caractérisé par de nombreux paysages intéressants, réunissant de nombreuses reliques culturelles et spéciales avec le célèbre village de fleurs de Sa Dec, qui attire plus d’un million de passagers à visiter et à voyager chaque année.



La zone urbaine de grande classe de FLC La Vista Sadec devrait accroître l’attractivité et l’utilité des services pour attirer les touristes dans la ville de Sa Dec, contribuant ainsi au développement économique local.

À l’occasion de la mise en chantier du projet, le Groupe FLC a fait don d’un milliard de dongs (42.900 dollars) au Fonds d’encouragement aux études Nguyen Sinh Sac à Dông Thap. - VNA