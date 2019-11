Séoul (VNA) – La recherche des 12 membres de l’équipage du bateau de pêche, dont six Vietnamiens, portés disparus après un incendie survenu la veille à l’ouest de l’île de Jeju, en République de Corée se poursuit mercredi 20 novembre.

Un incendie s'est déclaré sur le bateau de pêche Daesong au large de l'île de Jeju. Photo: Yonhap

Huit garde-côtes, deux bâtiments de la marine, six navires de l’administration locale, trois bateaux de pêche et 11 hélicoptères ont été mobilisés pour explorer la zone à la recherche des personnes portées disparues.La police locale et les organismes compétents mènent conjointement l’opération de recherche, mais les conditions météorologiques extrêmes avec des vents violents et des vagues énormes rendent les recherches très difficiles, a indiqué le chef des Gardes-côtes de Jeju, Baek Hak-sun.L’incendie s’est déclaré pour une raison encore inconnue sur le bateau de pêche de 29 tonnes Daesong à 07h09 mardi 19 novembre à quelque 76 km à l’ouest d’un îlot situé près de l’île de Jeju.L’équipage était composé de six Sud-Coréens et six Vietnamiens. Les secouristes ont retrouvé le corps sans vie de l’un des membres de l’équipage à 7,4 km au sud du lieu de l’accident.D’autres membres de l’équipage restaient sans nouvelles, dont les pêcheurs vietnamiens Nguyên Van Công (né en 1987), Nguyên Ngoc Loi (1995), Nguyên Tiên Ninh (1987), Nguyên Van Thuy (1994), Nguyên Van Phuc (1998) et Nguyên Van Viên (1974).– VNA