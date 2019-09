La commune de Viet Dan, district de Dong Trieu, province de Quang Ninh, est la première commune du pays à atteindre les normes de la Nouvelle ruralité. Photo : VOV

Quang Ninh (VNA) - Après 10 ans de mise en œuvre du programme national d’édification de la Nouvelle Ruralité, la province de Quang Ninh (Nord) a récolté de nombreux succès avec des modèles novateurs, créatifs, conformes aux caractéristiques locales.

La physionomie des campagnes a nettement changé, les revenus et le niveau de vie de la population se sont améliorés.



Le résultat le plus remarquable dans la construction de la Nouvelle Ruralité à Quang Ninh est que la vie de la population rurale devient de plus en plus stable avec revenus croissants. De 2010 à 2019, le revenu annuel par habitant dans les zones rurales a en effet presque quadruplé, passant de près de 11 millions de dongs à plus de 41 millions.



Le taux de ménages pauvres s’est nettement réduit et devrait atteindre 1% d'ici fin 2019. Les indices en termes d’infrastructures de transport, de sécurité sociale, d’éducation, de santé et d’environnement sont tous supérieurs à la moyenne nationale.



En 2015, Quang Ninh n'avait que Dong Trieu comme premier district du Nord, et Co To, comme premier district insulaire du pays, à satisfaire aux critères de la Nouvelle Ruralité. Mais à présent, cette localité compte 5 de ses 13 districts et 72 communes répondant aux normes.



La "clé" de la construction de la Nouvelle ruralité à Quang Ninh est d’avoir su mobiliser la participation de l’ensemble du système politique, des ressources sociales et en particulier de la population, par le biais de politiques de soutien complètes et rapides.



Le montant total mobilisé est supérieur à 120.000 milliards de dongs, dont seulement 11% tiré du budget d’Etat. Le point le plus remarquable est le programme «chaque commune, un produit» - OCOP, qui a créé des centaines de produits agricoles de haute qualité affirmant la marque de Quang Ninh.



Quang Ninh a pour ambition de devenir une province ayant achevé la construction de la Nouvelle Ruralité d’ici 2025. D'ici 2020, 100% des communes atteindront les normes de la Nouvelle Ruralité. Le développement du programme OCOP continue d’être renforcé avec l’application de haute technologie pour augmenter la compétitivité sur le marché. -CPV/VNA