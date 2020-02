Hanoi (VNA) - L'administration nationale du tourisme du Vietnam (ANTV) et le Vietnam Grand Prix Corporation (VGPC) ont signé le 21 février un accord de coopération sur la promotion du tourisme du pays en association avec le Grand Prix de Formule One (F1).

La Formule 1 est en piste vers le Vietnam. Photo: www.24h.com.

Dans le cadre de l'accord pour 2020-2025, les deux parties augmenteront les communications pour faire la publicité du tourisme au Vietnam et de la course de F1 à Hanoi sur les médias, travailleront ensemble pour présenter des publications connexes et partager des informations.

Ils participeront également à certains salons et programmes de voyage présentant le tourisme du pays à l’étranger et organiseront des conférences de presse internationales dans le cadre du Grand Prix F1 du Vietnam.

L’ANTV a déclaré que la course de F1 sera une base importante pour le Vietnam afin de développer le tourisme sportif. En particulier, l'événement aura lieu en avril, comme prévu au milieu du tourisme mondial fortement touché par l'épidémie du COVID-19 et enverra aux amis internationaux un message que le Vietnam est une destination touristique sûre et attrayante.



Si le pays peut profiter pleinement de cette opportunité, ce sera un grand pas pour son secteur touristique, a noté l'ANTV.

Le Vietnam Grand Prix de F1 2020, qui se tiendra à Hanoi du 3 au 5 avril, sera la plus récente course de F1 au monde. Il devrait attirer quelque 300.000 visiteurs, dont des fans de F1, des voyageurs nationaux et étrangers et des journalistes internationaux.-VNA