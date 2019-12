Le grand concert de K-Pop 2020 aura lieu le 11 janvier à Hanoï.





Hanoï (VNA) - Le concert K-Pop 2020 aura lieu le 11 janvier au stade national My Dinh à Hanoï, a annoncé ce lundi Ngô Minh Hiên, vice-président de la radio la voix du Vietnam, organisateur de cet évènement.



La VOV collabore avec Sublime Entertainment et To&Ro Media pour organiser cet évènement, qui s’inscrit dans le cadre des célébrations des 27 ans de l’établissement des relations diplomatiques Vietnam-République de Corée.



Ngô Minh Hiên a précisé : « Le Vietnam et la République de Corée entretiennent de très bonnes relations de longue date. Ce concert permettra à nos deux pays de resserrer nos échanges par le biais de la musique. C’est le premier évènement coorganisé par la VOV et des entreprises sud-coréennes. Nous souhaitons en faire un rendez-vous annuel pour les jeunes amateurs de musique. »



Ce concert réunira des artistes célèbres sud-coréens tels que Tae-min (SHINee), EXO-SC, NCT 127, ELRIS, ACE et Alphabat. -VOV/VNA