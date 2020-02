Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (5e à partir de la droite) et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man (4e à partir de la droite), et des participants de la conférence. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Une conférence a eu lieu le 18 février à Hanoï dans le but d’évaluer la coordination entre le gouvernement et le Front de la Patrie du Vietnam en 2019 et de définir les missions pour 2020. L’événement a été présidé par le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Tran Thanh Man.



Selon un rapport du Front de la Patrie du Vietnam, les habitants apprécient les efforts, les actions rigoureuses et la volonté du gouvernement et du Premier ministre dans leur travail, notamment dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de coronavirus COVID-19.



Lors de la conférence, le Premier ministre a déclaré apprécier les contributions directes du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam au développement national ces derniers temps. Il a appelé à renforcer la coordination entre le gouvernement et le Front de la Patrie du Vietnam, notamment dans la prévention et la lutte contre l’épidémie de coronavirus COVID-19.



Le chef du gouvernement a souligné la nécessité de poursuivre les directives du Bureau politique et du secrétariat du Parti sur la réforme des activités du Front de la Patrie du Vietnam, le développement de son rôle dans le système politique et dans la consolidation de la grande union nationale. Il a également insisté sur l’importance de la mobilisation des habitants dans les mouvements d’émulation en vue d’organiser avec succès le XIIIe Congrès national du Parti.



Nguyen Xuan Phuc a en outre demandé au Front de la Patrie du Vietnam de renforcer les activités et les mouvements dans les communautés religieuses, d’intensifier le rôle des religieux dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de la formation professionnelle, de la protection de l’environnement... Il a par ailleurs déclaré souhaiter que le Front de la Patrie du Vietnam renforcent les mouvements d’émulation patriotique afin d’atteindre les objectifs de développement socio-économique en 2020 et ceux du Plan 2016-2020.



Selon lui, le Front de la Patrie du Vietnam devrait collaborer activement avec les agences de gestion publique pour traiter les recours d’habitants, accélérer la réforme administrative et mieux servir les habitants. -VNA