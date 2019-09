Photo: bangkokpost.com



Bangkok (VNA) - Le gouvernement thaïlandais accélère les mégaprojets d'investissement du ministère des Transports d'une valeur de 1.940 milliards de bahts (plus de 63,6 milliards de dollars) pour stimuler les flux financiers et faire face à la volatilité de l'économie mondiale prévue l'an prochain.



Kobsak Pootrakul, secrétaire général adjoint chargé des Affaires politiques du Premier ministre, a déclaré que 44 projets du ministère des Transports avaient fait l’objet des débats lors de la réunion des ministres de l'Economie qui s'était tenue le 20 septembre sous la présidence du Premier ministre Prayut Chan-o-cha.



Lors de la réunion, les ministres ont exprimé leur espoir d'accélérer ces projets qui restent bloqués. Les budgets d'investissement massifs consacrés aux projets contribueront à stimuler la croissance économique du pays et à créer des emplois, a déclaré Kobsak Pootrakul.



Parmi les quelque 1.940 milliards de bahts, 259,7 milliards proviendront du budget national, 1.200 milliards de prêts, 338 milliards sous forme de partenariat public-privé et 147,6 milliards de recettes et fonds du gouvernement.



Selon le ministère des Transports, certains projets se confrontent à des obstacles tels que le projet de l'autoroute Bang Yai-Kanchanaburi, d'une valeur de 63 milliards de bahts, ceux de l’autoroute Nakhon Pathom-Cha-Am et de la section ouest de l’Orange Line (Ligne orange) d’un montant de 122 milliards de bahts. –VNA