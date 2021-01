Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement vient de publier la Résolution 01 / NQ-CP sur les principales tâches et solutions au service de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et les prévisions budgétaires pour 2021.



La Résolution constate qu’en 2020, le Vietnam a obtenu des résultats impressionnants et complets dans tous les domaines, mettant en œuvre avec succès le «double objectif» de contrôle de l'épidémie de COVID-19 et de développement socio-économique. Avec une croissance économique de 2,91%, le Vietnam est l'une des rares économies à connaître une croissance positive dans le monde.



Selon la Résolution, le gouvernement est déterminé à surmonter les difficultés et à s'efforcer de dépasser les objectifs du Plan de développement socio-économique et des prévisions budgétaires de l'État pour 2021, créant ainsi une base solide pour la mise en œuvre réussie du Plan quinquennal de développement socio-économique pour la période 2021-2025.



Le gouvernement mène soigneusement des préparatifs pour assurer le succès de l'organisation du 13e Congrès national du Parti, les élections des députés de la 15e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2021-2026.



Le gouvernement définit 11 tâches et solutions principales. Il est déterminé à poursuivre avec souplesse et efficacité le « double objectif » de contrôler de la pandémie de COVID-19 et de promouvoir le développement socio-économique dans une nouvelle normalité. Il encourage la restructuration économique et le renouvellement du modèle de croissance, en améliorant la productivité, la qualité, l'efficacité, l'autonomie et la compétitivité de l'économie sur la base des sciences et technologies, de l’innovation.



Le gouvernement souligne en outre l’importance de l'amélioration de la qualité et l'utilisation efficace des ressources humaines, du développement culturel et social, de la gestion, l'exploitation et l'utilisation efficaces et durables des ressources naturelles, de la protection de l'environnement, de la résilience au changement climatique, de la prévention, la lutte et l'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles.



Il promeut la réforme administrative, l’amélioration de la gestion publique et de la qualité des cadres, fonctionnaires et agents publics, le renforcement de la lutte contre la corruption, outre la consolidation de la défense et la sécurité nationales, le maintien de la sécurité politique et de l’ordre social, l’intensification de la diplomatie et de l’intégration internationale.



En 2021, le gouvernement se fixe comme objectif d’atteindre un taux de croissance d'environ 6,5% (le plan pour 2021 fixé par l'Assemblée nationale est d'environ 6%); un PIB par habitant de 3.700 dollars ; une inflation d’environ 4% ; un taux de travailleurs formés d'environ 66% ; une réduction de la pauvreté multidimensionnelle de 1 à 1,5 point de pourcentage ; un taux de couverture forestière d'environ 42%...-VNA