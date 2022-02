Vientiane (VNA) - Le gouvernement lao a décidé de développer un système de gestion de l'identité numérique (DIGITAL ID) lors de sa réunion périodique tenue les 21 et 22 février, sous l'égide du Premier ministre Phankham Viphavanh.

Le vice-président du bureau du Premier ministre du Laos, Thipphakon Chanthavongsa, a déclaré que la réunion avait convenu du principe de l'application du système DIGITAL ID. Sur la base de la contributions des membres du gouvernement, le ministère lao de la Technologie et de la Communication, en collaboration avec les parties concernées, doit préparer tous les étapes pour que le système puisse se connecter avec les pays voisins et la communauté internationale afin d'assurer la sécurité, la transparence et la rapidité. -VNA