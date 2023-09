La Thaïlande se prépare à entamer des négociations sur un accord de libre-échange (ALE) avec l'UE dans le but de conclure l'accord d'ici deux ans.

Placée sous le thème « Le rôle des jeunes dans la promotion de la réalisation des Objectifs de Développement durable grâce à la transformation numérique et aux innovations », la 9e Conférence mondiale des jeunes parlementaires sera organisée du 14 au 17 septembre à Hanoï par l’Assemblée nationale vietnamienne.

Tous les départements et agences concernés seront coordonnés au sein d'un seul comité ministériel dans le but d'amener l'industrie halal malaisienne à un niveau plus compétitif, a déclaré le Premier ministre Anwar Ibrahim.