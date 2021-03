Le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong (Photo: laodong.vn)

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a demandé au ministère du Plan et de l’Investissement de réfléchir aux mesures permettant de soutenir les entreprises et particuliers affectés par la crise sanitaire.

C’est ce qu’a déclaré ce mardi le vice-ministre du Plan et de l’Investissement Trân Quôc Phuong lors de la conférence de presse organisée à l’issue de la réunion mensuelle du gouvernement.

«En 2021, le Vietnam doit adapter sa stratégie sanitaire pour répondre au double objectif que le gouvernement s’est fixé: juguler l’épidémie et faire décoller l’économie. Aujourd’hui le tourisme, l’hôtellerie, la restauration et les transports aériens sont les secteurs les plus pénalisés par la crise. Notre ministère a lancé une enquête pour examiner les impacts sur chacun de ces secteurs et déterminer les entreprises et les particuliers qui ont le plus besoin d’un soutien du gouvernement», a-t-il souligné.

S’agissant de la politique fiscale, le vice-ministre des Finances Ta Anh Tuân a précisé: «En 2021, notre ministère a proposé au gouvernement de ne pas tenir compte du montant des aides financières accordées par l’État dans la base imposable de l’impôt sur les sociétés. Nous avons également réfléchi à de nouvelles mesures fiscales pour aider les entreprises à surmonter la crise et leur permettre de contribuer à l’économie nationale.»

En 2020, le ministère des Finances a baissé le montant des assiettes de vingt-neuf types d’impôts et prorogé le délai de paiement des taxes et des impôts des sociétés.-VOV/VNA