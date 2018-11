Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc (centre) au Forum sur l’entrepreneuriat chez les jeunes 2018 à Hanoï. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement créera les conditions optimales pour l’entrepreneuriat chez les jeunes, a affirmé le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors du Forum sur l’entrepreneuriat chez les jeunes 2018, tenue jeudi 29 novembre à Hanoï.

Ce forum ayant pour thème «Chercher les mesures de percée pour la start-up et l’innovation au Vietnam », organisé par le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh et l’Association des jeunes vietnamiens, a attiré des représentants de ministères, secteurs et localités du pays et des centaines de jeunes entrepreneurs ayant des projets de start-up.

Dans son discours inaugural, Le Quoc Phong, premier secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh a souligné que le mouvement de start-up se développait fortement et créait de nombreuses opportunités pour le développement du pays et que les jeunes étaient une force puissante et nombreuse souhaitant contribuer leur part au pays.

Lors du forum, les participants ont discuté des questions comme les avantages et inconvénients lors de l’entrepreneuriat chez les jeunes, l’efficacité des centres d’assistance à la start-up et à la créativité au Vietnam, les mécanismes et politiques pour la start-up, les expériences tirées de leçons de succès des étrangers, la stratégie de start-up, les mécanismes spéciaux pour la start-up, les finances, les conditions des affaires, les politiques…

Selon les experts, la start-up dans les technologies constitue une tendance et celles-ci sont appliquées dans divers domaines. Selon une enquête, le Vietnam compte annuellement 1.000 projets de start-up mis en œuvre dans ce domaine.

Présents à ce forum, les représentants de ministères et secteurs ont informé des positions et politiques appliquées pour assister la start-up et la créativité. Ils ont insisté sur les liens entre entreprises, la poursuite de recherches et de propositions des mécanismes et politiques d’assistance…

S’exprimant à cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a salué les initiatives ainsi que le rôle de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh dans la promotion du mouvement de start-up.

Il a affirmé offrir les meilleures conditions aux jeunes entrepreneurs et demandé aux ministères et secteurs concernés de prendre des mécanismes et politiques afin de créer un couloir juridique favorable aux entreprises et développer avec succès les initiatives. Un document avec les missions précises confiées à chaque ministère et secteur sera élaboré, a-t-il affirmé. Enfin, il a exprimé sa confiance en succès des jeunes entrepreneurs. -VNA