Le gouvernement britannique offre 415.000 doses d’AstraZeneca au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans la matinée du 3 août à Hanoï, le conseiller de l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam, David McNaught, a remis 415.000 doses d’AstraZeneca financées par le gouvernement britannique au ministère de la Santé, afin d'aider le Vietnam à lutter contre le COVID-19.

Ce lot, fabriqué au Royaume-Uni, est un cadeau très précieux et opportun pour la campagne de vaccination contre le coronavirus au Vietnam.

Le conseiller de l'ambassade britannique au Vietnam, David McNaught, remet 415.000 doses de vaccin d’AstraZeneca financées par le gouvernement britannique à des représentants du ministère de la Santé. Photo: VNA

Actuellement, le Vietnam met en œuvre une campagne de vaccination à grande échelle et s’efforce de l'accélérer dans le but d’atteindre l'immunité collective à la fin du premier trimestre 2022, soit environ 70% de la population vaccinée.

En plus des efforts pour accéder à des approvisionnements sûrs et efficaces de vaccins, le Vietnam cherche à accélérer la recherche, le développement, la production de vaccins dans le pays et renforce la coopération en matière de transfert de technologies avec des partenaires internationaux.-VNA