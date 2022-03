Hanoï (VNA) - Le vice-Premier ministre Le Van Thanh a signé une décision donnant le feu vert à un plan directeur pour le delta du Mékong, qui comprend la ville de Can Tho et 12 provinces, pour la période 2021-2030, avec une vision jusqu'en 2050.

Photo : VNA

Le programme vise à promouvoir la force de l'économie agricole locale vers la durabilité et l'application des technologies, à maintenir la part de la valeur ajoutée à un niveau élevé d'environ 20 à 25 % d'ici 2030 et à utiliser efficacement les accords de libre-échange pour l'expansion des marchés.

Il fixe un objectif de croissance de l'économie régionale d'environ 6,5 % par an, un produit intérieur brut régional en 2030 de 2 à 2,5 fois supérieur à celui de 2021. D'ici 2030 également, le delta construira ou modernisera quelque 830 km d'autoroute, environ 4.000 km de Nationales, 4 aéroports et 13 ports maritimes, entre autres.

Photo : VNA

Le plan met aussi l'accent sur le développement de produits agricoles de haute qualité et une industrie respectueuse de l'environnement, en utilisant le développement de l’industrie de transformation et l’industrie auxiliaire pour augmenter la valeur et la compétitivité des produits agricoles.

En ce qui concerne le tourisme, le delta du Mékong est appelé à devenir un label à l'international dans le tourisme agro-rural, écologique et marin, Can Tho et Phu Quoc devant devenir deux pôles touristiques internationaux et une porte d'entrée pour les visiteurs dans toute la région.- VNA