Hanoi (VNA) - Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam vient de signer une décision approuvant le programme visant à assurer l'approvisionnement en vaccins jusqu'en 2030.

Ce programme vise à répondre à la demande de vaccins contre les maladies infectieuses dans le cadre du programme de vaccination élargi obligatoire et à garantir les vaccins utilisés pour la vaccination de service et les vaccins utilisés dans la prévention et le contrôle des maladies.

D'ici 2025, le Vietnam maîtrisera la technologie de production de 10 types de vaccins. Photo : VNA

D'ici 2025, le Vietnam maîtrisera la technologie de production de 10 types de vaccins, en produira au moins trois dont un vaccin 5 en 1 pour protéger contre la diphtérie, la coqueluche (coqueluche), le tétanos, l'hépatite B et la maladie à Hib (Haemophilus influenzae). D'ici 2030, le Vietnam maîtrisera la technologie de production de 15 types de vaccins, produira au moins 5 types de vaccins et la qualité des vaccins produits localement répondra aux normes internationales.

Le programme appelle à l'investissement et au soutien des organisations internationales et des pays développés dans la formation des ressources humaines pour mener à bien la recherche, maîtriser la technologie pour produire des vaccins contre les maladies émergentes, dangereuses et hautement infectieuses, de nouveaux vaccins pas encore disponibles au Vietnam, les vaccins combinés et les vaccins contre les maladies ne figurant pas dans le programme élargi de vaccination. – VNA