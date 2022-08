Le chef du gouvernement Pham Minh Chinh s'exprime lors de la conférence entre le Premier ministre et le milieu des affaires sous le thème “Adaptation proactive, reprise rapide et développement durable”. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le gouvernement accompagne toujours les entreprises pour surmonter ensemble les difficultés, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors d’une conférence en ligne avec le milieu des affaires sous le thème “Adaptation proactive, reprise rapide et développement durable” qui s’est tenu jeudi 11 août à Hanoi.

L'histoire nationale a fait ses preuves : le patriotisme, la fierté nationale et la force de la solidarité ont aidé le Vietnam « à accomplir n'importe quelle tâche, à surmonter les difficultés et à vaincre n'importe quel ennemi », a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a exhorté le milieu d’affaires à s’unir pour relever les difficultés et défis actuels, à valoriser la fierté nationale, à se conformer à la loi, à définir des stratégies à long terme, à améliorer la compétitivité nationale, contribuant ainsi au développement du pays, à la prévention et à la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs.

Dans le contexte de développement vigoureux de la 4e révolution industrielle, les entreprises doivent appliquer ses réalisations dans la production, renouveler les technologies et appliquer de nouveaux modèles respectueux de l'environnement pour le développement durable, et être prêtes à participer au transfert de technologie et à créer de nouvelles avancées technologiques, a-t-il indiqué.

Louant les contributions importantes du milieu d’affaires, le Premier ministre Pham Minh Chinh l’a appelé à accompagner l'ensemble du pays pour une économie indépendante et autonome, pour un pays fort et prospère, pour un peuple de plus en plus prospère et heureux, contribuant ainsi à mettre en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti.

La conférence entre le Premier ministre et le milieu des affaires ayant pour thème “Adaptation proactive, reprise rapide et développement durable”. Photo: VNA

Les Comités populaires des 63 provinces et villes relevant du ressort central y participent par visioconférence.



La conférence a pour objet d’évaluer les influences de la situation mondiale sur les activités des entreprises, de recueillir leurs avis et propositions ainsi que d’avancer des solutions pour contribuer à promouvoir la reprise et le développement socio-économiques durables. -VNA