Hanoi (VNA) – Le gotu kola (hydrocotyle ou Centella asiatica) est une plante herbacée aux vertus médicinales que l’on trouve facilement dans la province de Thanh Hoa, qui en a fait une de ses spécialités. Ces dernières années, elle est même exportée vers les marchés internationaux.

Le gotu kola a été transformé pour être exporté vers les marchés européen et japonais. Photo: CVN

"Nous cultivons du gotu kola pour l'exportation" explique Bui Van Tuân qui vend ses produits en Allemagne, en Russie et bientôt au Japon.Bui Van Tuân (de Quang Xuong, Thanh Hoa), président du conseil d'administration de la Société par action de la coopérative agroforesterie de Thanh Hoa, a déclaré que son entreprise développe une zone spécialisée pour cette culture d'environ 30 ha dans la province.Il a raconté que dans sa province, le gotu kola ne s’échangeait qu’en très petite quantité sur les marchés locaux. Il a donc décidé de se rendre à Long An afin d'acquérir de l'expérience. Revenu avec le savoir-faire, cet ancien agriculteur de 60 ans a décidé de cultiver une variété traditionnelle d'hydrocotyle à ombelle "violette" de Thanh Hoa.La plante pousse à l'état sauvage, la tige et les feuilles sont plus petites que les variétés hybrides mais très parfumées, riches en saveurs et riches en "propriétés médicinales". Elle intègre les remèdes populaires du peuple de cette province.Hoàng Thi Lan Huong, directrice de la coopérative, a déclaré que son entreprise avait besoin de beaucoup de gotu kola mais n'utilisait que des variétés locales, et non des hybrides."Nos produits ont été présentés dans les supermarchés du pays et ont eu des contrats avec les partenariat en Allemagne et Russie. Les partenaires japonais ont également passé commande", a déclaré Mme Huong.En plus de l'entreprise de M. Tuân et de Mme Huong, à Thanh Hoa, il existe d'autres entreprises qui ont signé des contrats pour vendre des produits de gotu kola aux agriculteurs d’autres districts tels que Nhu Thanh, Quang Xuong, Cam Thuy et Nông Công.Culture récente dans le Centre